De acordo com um estudo desenvolvido em duas universidades norte-americanas, um comprimido que cura a ressaca pode estar a chegar.

O investigador e engenheiro químico da Universidade da Califórnia (UCLA), Yunfeng Lu, e Cheng Ji, um especialista em doenças do fígado da Universidade do Sul da Califórnia (USC), criaram um comprimido que diminuiu em 45% o nível de álcool no sangue em apenas quatro horas, explica a Universidade em comunicado.

Este comprimido é capaz de reduzir os efeitos de uma noite de excessos e pode estar mais próximo do que se pensa.

O comprimido para consumo humano já foi testado em ratos, e conseguiu reduzir a circulação de álcool no sangue e do acetaldeído - o químico responsável pelas dores de cabeça e vómitos característicos da ressaca.

Trata-se de uma cápsula que é composta por três enzimas naturais, que são, geralmente, encontradas nas células do fígado e que ajudam o corpo a processar o álcool.

No entanto, apesar da descoberta, a equipa de investigação ainda está em de testes, de forma a garantir a segurança e eficácia destas substâncias. "Entre 8 e 10% das emergências médicas nos Estados Unidos são causadas por envenenamento agudo por álcool", comenta Yunfeng Lu, um dos autores do estudo.

"O álcool é o principal fator de risco para a morte prematura em pessoas entre os 15 e 49 anos", revela ainda o mesmo responsável.

Tem dúvidas? Leia aqui o comunicado oficial da UCLA.