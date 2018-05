A economia portuguesa abrandou ligeiramente no primeiro trimestre deste ano em comparação com o período homólogo do ano passado, crescendo 2,1%, quando, em 2017, foi de 2,4%, segundo o Instituto Nacional de Estatística.

Um crescimento abaixo do previsto pelo governo no Programa de Estabilidade, que previa um crescimento na ordem dos 2,3% para o ano inteiro. Para este resultado contribuiu o abrandar mais acentuado "das exportações de bens e serviços que a registada nas importações" e "uma ligeira desaceleração do consumo privado".

Em 2017, a economia portuguesa cresceu cerca de 2,7%, mas o governo aponta para um crescimento na ordem dos 2,3% para 2018, sendo acompanhado por instâncias internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, que prevê um crescimento de 2,4%.