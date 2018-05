Pedro Guerra, comentador afeto ao Benfica no programa da TVI24 Prolongamento, chegou a levantar-se para pedir explicações a José de Pina depois das insinuações do sportinguista.

A situação aconteceu durante uma troca de palavras mais acesa, em que José de Pina chama “nojo de pessoa” e “animal” a Pedro Guerra.

O benfiquista levanta-se e encosta a mão a José de Pina. “Diga isso outra vez, estou a avisá-lo”, disse Guerra. Pina não reagiu.

O moderador, Joaquim Sousa Martins, lamentou a linguagem e as ameaças físicas, chegando a admitir pôr termo ao programa e a pedir aos membros do painel para se dirigirem à direção de informação para acabar com as queixas e trocas de insultos entre Pina e Guerra.

Sousa Martins chegou a admitir que, por vezes, a linguagem utilizada pelos participantes no programa é indigna de ser passada na televisão. O jornalista disse mesmo que se fosse telespectador não veria um programa com tanta indecência.