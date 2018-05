Rui Faria, adjunto de José Mourinho há 17 anos, está a ser apontado pelo jornal britânico The Telegraph como o possível sucessor de Rui Vitória no Benfica.

A imprensa inglesa especula também que Rui Faria pode vir a ser o próximo treinador do Arsenal de Inglaterra.

José Mourinho já se despediu do seu “braço direito”, com quem trabalhou em vários clubes, como o FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid e Manchester United. “Sê feliz, irmão”, disse Mourinho ao canal televisivo do Manchester United.

“Depois de muita ponderação e de forma muito sentida, decidi que era o tempo certo para seguir em frente”, referiu Rui Faria.