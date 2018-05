Bruno de Carvalho vai reunir-se com Jorge Jesus, com os jogadores e ainda com o departamento médico leonino em Alvalade, avança a SIC Notícias.

Esta reunião surge depois da derrota dos leões na Madeira, frente ao Marítimo, que deixou o Sporting em terceiro lugar, permitindo que o Benfica ficasse em segundo.

Recorde-se que no próximo domingo o Sporting joga frente ao Desportivo das Aves no Jamor, na final da Taça de Portugal.