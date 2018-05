Assunção Cristas esteve presente na final do Festival Eurovisão e assistiu à vitória da israelita Netta Barzilai. As semelhanças entre a líder do CDS e a cantora tem sido um dos temas mais partilhados nas redes sociais.

Foram várias as pessoas que fizeram montagens com a cara de cristas e o corpo de Netta. Até o humorista Herman José brincou com a situação nas ua conta oficial no Instagram.

No final do festival, a líder do CDS aproveitou para dar os parabéns à vencedora e comentar as parecenças.

“Não consegui chegar mais perto do palco, mas se dizem que somos parecidas então é bom sinal!”, escreveu Cristas no Facebook.