A Eurovisão foi um dos temas mais comentados na Internet durante o fim de semana. Lili Caneças também quis dar o seu contributo e fez a sua análise do festival.

A socialite começou por analisar a organização do evento, dando os parabéns à RTP. De seguida, Lili Caneças dá os parabéns a Netta Barzilai, a cantora que deu vida a ‘Toy’ e deu a vitória a Israel.

Para além disso, a socialite tenta perceber o porquê de no ano passado Salvador Sobral ter sido o vencedor da Eurovisão e, este ano, a música vencedora ser algo completamente diferente.

“A música do Salvador, genial, fantástica, era triste e romântica, nos antípodas este ano estava uma canção feliz e alegre. Se calhar as pessoas já estão um bocadinho fartas das coisas horrorosas que se passam no mundo”, afirmou Lili Caneças, num vídeo publicado no Instagram.