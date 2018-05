Quim Torra foi eleito o novo presidente catalão. O candidato que assegurou lutar para construir uma República independente foi eleito com 66 votos dos dois grandes partidos independentistas - 'Juntos Pela Catalunha' (direita) e Esquerda Republicana da Catalunha (ERC, socialista).

Sessenta e cinco deputados do Cidadãos (liberais), Partido Socialista da Catalunha (associado ao PSOE), Partido Popular (PP, direita) e 'En Comú-Podem' (extrema-esquerda) votaram contra a eleição de Torra.

Quatro deputados do partido independentista da extrema-esquerda, 'Candidatrura de Unidade Popular' (CUP), optaram pela abstenção. Esta decisão foi favorável a Torra, que acabou por vencer com maioria relativa, depois d éter falhado a primeira eleição no fim de semana.

Quim Torra é uma das figuras mais próximas de Carles Puigdemont, o antigo presidente regional que tem vivido exilado, depois de as autoridades espanholas o terem acusado de rebelião.

O novo presidente catalão já tinha afirmado que tem a intenção de criar um "conselho de Estado no exílio" com Puigdemont, aquele que o próprio Torra vê como líder “legítimo” da Catalunha. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, já avisou que, caso exista uma violação da Constituição espanhola, Madrid voltará a intervir naquela região.