O efeito-banana

O único clube da Bundesliga que nunca desceu de divisão vai para a segunda. Notícia triste para um dos maiores jogadores alemães de sempre e grata memória de infância: Manfred Kaltz

Hoje lembrei-me de Manfred Kaltz. Estava no metro a ver os resultados do futebol e vi que o Hamburgo, o único clube alemão da primeira divisão jamais despromovido, a única equipa totalista da Bundesliga, depois de várias épocas a brincar à beira do precipício, caiu mesmo. Em consequência disso vai disputar a segunda liga no ano do seu centenário como Hamburger SV, após descer de divisão na época em que passavam 130 anos desde a fundação como Sportclub Germania zu Hamburg (1887).

Daí veio-me Kaltz à memória. A quem escapam estas coisas do futebol alemão, ou do futebol per se, Kaltz ainda é, na atualidade, o jogador com mais partidas disputadas com a camisola do Hamburger Sport Verein, ou apenas HSV - 581 para ser exato, o que faz dele o segundo com mais jogos na Bundesliga, logo a seguir a Karl-Heinz Körbel. E tendo em conta como a modalidade anda, em que poucos jogadores se mantêm no mesmo clube muito tempo, tão cedo não haverá quem lhe roube esse lugar.

Recordo que Kaltz tinha as pernas ligeiramente arqueadas ou, então, a memória prega-me partidas e arqueia as pernas a todos aqueles que partilharam seleção com Pierre Littbarski, um homem com corpo de jóquei que parecia ter nascido em cima de um cavalo e assim ficara condenado para sempre (passou a carreira a enganar jogadores com os movimentos estranhos desses arcos que tinha a fazer de membros inferiores).

Kaltz e Littbarski estiveram juntos na final perdida para a Itália do Mundial de 1982, o primeiro das minhas recordações. Estava pela Alemanha. Mais por a Itália ter derrotado a melhor seleção brasileira de sempre e querer vingança dos italianos que pelo facto de o nascimento na Alemanha ainda me fazer pensar em ser alemão. O desejo de o ser acabou tarde na adolescência, assim como a paixão pelo Bayern de Munique (comprei o equipamento completo nas férias de verão de 1985, no regresso a Remscheid, e a camisola ainda está arrumada no armário do meu quarto de infância).

Kaltz já tinha sido campeão europeu em 1980, precisamente em Itália, onde Horst Hrubesch (que também venceu a Bundesliga com o Hamburgo) marcou o seu primeiro golo com a seleção na final, dando a vitória à Alemanha sobre a Bélgica quase no fim do jogo. Fazem os dois parte do melhor onze de sempre do clube nortenho, tal como Kevin Keegan - que esteve com Kaltz na final da Taça de Campeões Europeus perdida para o Nottingham Forest em 1980, mas já não estava quando o Hamburgo levantou a taça em 1983. Hrubesch foi o capitão dessa final ganha à Juventus por 1-0 com golo de Felix Magath, outro dos heróis do clube com lugar cativo no melhor onze histórico (Magath e Kaltz já tinham conquistado a Taça das Taças em 1977 e Magath também marcou, neste caso o 2-0 ao Anderlecht).

Lembram-se os benfiquistas de um guarda-redes que passou sem pena nem glória pelo Benfica, onde disputou apenas uma partida na época de 2007-2008? Hans-Jorg Butt, um guarda-redes marcador de penáltis, também tem lugar no quadro de honra do Hamburgo.

Mas divago. Kaltz era defesa direito, especialista a cruzar a bola cheia de efeito - chamavam-lhe cruzamento-banana. Hrubesch, que deve muitos dos seus 96 golos pelo clube aos cruzamentos de Kaltz, costumava sintetizar tudo numa frase simples: “Manni, banana, eu cabeceio, golo.”

Adorava vê-lo correr aquele lado direito do campo como se fosse dele, tinha porte de cavalheiro concentrado. Também era um bom marcador de grandes penalidades (o melhor de sempre na Bundesliga), daí o número de golos elevado para um defesa direito - 76 no Hamburgo, um no Mulhouse e oito na seleção, em 69 internacionalizações.

O seu tempo foi dos melhores períodos da história do clube: nos 18 anos que lá passou foi campeão três vezes (num clube que não ganhou antes nem depois mais nenhuma Bundesliga, criada em 1963), e segundo classificado cinco; venceu duas taças da Alemanha (num clube que tem três), uma Taça dos Campeões Europeus e uma Taça das Taças.

Chegaram a despedi-lo e ele foi jogar para França. Voltaram a ir buscá-lo para uma última época de despedida em que, com 38 anos encerrou a carreira, disputando ainda 13 jogos.

O clube já não ganhava qualquer título pequeno ou grande desde 1987 e, mais de 30 anos depois, mantém as vitrinas sem atualização. E, agora, a decadência vai levar o clube para a segunda liga alemã.

Kaltz dizia numa entrevista o ano passado ao site Welt que já não se sentia emocionalmente ligado ao Hamburgo da atualidade. “Talvez seja melhor, porque se vejo o HSV de hoje, tenho úlceras de estômago.” Lembrei-me disso quando vi no ecrã do computador a notícia da despromoção, mesmo depois de a equipa ganhar na última jornada. O que andava a ameaçar há umas épocas, aconteceu. Se o tempo que vai de 1987 a 1999 é considerado como o dos anos de tristeza, esta última década tem sido um namoro intenso com o abismo. Deram agora o passo em frente. E a única coisa de que me lembro neste momento é que Kaltz não merecia esse passo em falso.