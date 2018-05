Estavam todos a dormir?

No PS promovia-se a aceitação acrítica das posições do chefe e um culto da personalidade contrário às tradições do partido. Todos os críticos eram acusados de fazer o jogo da direita

A recente tempestade sobre as declarações e acusações trocadas entre a cúpula do PS e Sócrates, nomeadamente a autoclassificação deste como “incómodo”, leva-me a relembrar o artigo que em 03/06/2011 (dois dias antes das legislativas) aqui escrevi, no qual classifico Sócrates como um estorvo (título do artigo) para o PS.

Toda esta polémica só não me surpreende porque conheço razoavelmente o sistema político-partidário e a sua tendência para se fechar na defesa dos comportamentos dos seus membros, por mais antiéticos, absurdos e ruinosos para o país que estes sejam, num reflexo de autopreservação com consequências desastrosas para o sistema democrático, como começa a ser evidente com o crescimento dos extremismos em regimes democráticos.

Denunciei os desmandos de Sócrates desde o seu primeiro governo, dentro e fora do partido, nomeadamente a loucura das autoestradas e respetivas PPP ruinosas, sobre as quais escrevi um capítulo (Construção Rodoviária) na moção apresentada ao congresso de 2009 por um grupo de oposição interna em cuja lista fui eleito para a comissão nacional no período entre 2009-2011, onde continuei a denunciar as políticas de Sócrates e o seu poder absoluto no partido, o que também fiz no congresso de estilo “norte-coreano” de 2011, no qual denunciei o desastre e a bancarrota a que Sócrates conduziu o país.

Só faço este apontamento pessoal para dizer que, não me considerando mais informado do que a média dos cidadãos portugueses (e estando seguramente menos informado do que os responsáveis políticos que agora se “surpreendem”), não posso compreender ou aceitar que não tenham visto o que estava à vista de todos, sendo evidente a falta de explicação lógica e racional para muitas políticas que agora estão sob investigação, até porque, mesmo sem qualquer comportamento criminoso na sua origem (que é precisamente o que está a ser investigado), muitas das decisões eram de tal forma irracionais e ruinosas que só por esse facto deveriam ser questionadas.

No entanto, o que acontecia no PS era precisamente o contrário, promovendo-se a aceitação acrítica das posições do chefe e até um culto da personalidade contrário às tradições históricas do partido, em que todos os críticos (dos quais destaco Henrique Neto, Ventura Leite, Gomes Marques e Sebastião Lima Rego) eram acusados de fazer o jogo da direita, esquecendo até a ironia de Sócrates, arvorado em paladino da esquerda, se ter aliado às figuras mais emblemáticas da direita portuguesa, precisamente as que a representaram contra Mário Soares nas suas campanhas presidenciais vitoriosas!

Pelas razões expostas, só posso concluir que todos os que agora “acordaram” estiveram a dormir durante mais de dez anos.