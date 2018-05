Com o 13 de maio prestes a terminar, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) já fez o primeiro balanço da operação "Fátima 2018". No total, 448 pessoas precisaram de ser assistidas e houve 36 evacuações do hospital de campanha do INEM montado no santuário para hospitais dos arredores - principalmente para o Hospital de Leiria. Registaram-se 93 emergências pré-hospitalares no período compreendido entre sexta-feira e as 14 horas deste domingo.

Segundo a ANPC, que destacou 273 elementos para o acompanhamento dos peregrinos da Cova da Iria, a maior parte das emergências tiveram a ver com "casos de doença súbita" e situações de "trauma".

A peregrinação internacional de maio ao Santuário de Fátima contou, este ano, com cerca de 300 mil peregrinos no recinto e as celebrações deste domingo foram presididas pelo cardeal John Tong, que é bispo emérito de Hong Kong.