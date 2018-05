O fundador da Confederação dos Agricultores de Portugal, Raul Rosado Fernandes morreu, este domingo, aos 84 anos.

Além de ter fundado a Confederação, da qual foi também presidente, Rosado Fernandes foi também deputado e eurodeputado do CDS-PP, tendo sido também professor e reitor universitário.

O presidente da República já reagiu, descrevendo-o como um “lutador corajoso e independente no associativismo agrícola, como deputado na Assembleia da República e no Parlamento Europeu, assim como na Universidade ou como produtor agrícola no Alentejo”, numa nota publicada na página oficial da Presidência da República,