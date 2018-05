A cantora britânica SuRie reagiu com boa disposição à invasão de palco que aconteceu quando atuava.

No Twitter, a britânica escreveu: “Bem, eu sempre disse que tudo podia acontecer na Eurovisão”.

O homem, de nacionalidade albanesa, que invadiu o palco durante a atuação do Reino Unido foi imediatamente parado pelos seguranças e já foi identificado pelas autoridades.

Well, I've always said anything can happen at Eurovision ... 🤷‍♀️