ISRAEL!!!

Depois de uma noite cheia de música, luzes, cores e muita animação, a grandes vencedora foi a chamada mulher galinha com o tema "Toy".

Salvador Sobral, que tinha dito que a música de Netta era "horrível", entregou a taça à vencedora, abandonando logo o palco, ignorando o protocolo de celebrar com a vencedora.

Em segundo lugar ficou Chipre seguido do Austria.

Portugal ficou em 26.º lugar (ou último da final) com 39 pontos, dados pela Holanda (2), Irlanda (6), Estónia (3), Suiça (3), Lituânia (7) e 18 pontos do público

Reveja as todas as atuações da noite no Minuto a Minuto.