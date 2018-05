O homem que invadiu esta noite o palco do Festival da Eurovisão, no Altice Arena, foi detido pela PSP.

Segundo o i apurou, o homem é albanês. Ainda não são conhecidas as suas motivações.

O homem invadiu o palco durante a performance do Reino Unido. Segundo a BBC, aproveitou esta canção para protestar contra o Brexit: "Para os nazis dos meios de comunicação do Reino Unido, exigimos liberdade", terá dito.

A cantora britânica Surie teve a oportunidade de repetir a sua performance, mas a cantora recusou, mostrando-se orgulhosa da sua prestação.

