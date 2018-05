Um homem esfaqueou várias pessoas que se encontravam na via pública, em Paris. Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas.

De acordo com a imprensa local, as vítimas eram pessoas que se encontravam na via pública, junto à estação de metro 4 de setembro, na zona da Ópera Garnier, em Paris.

O autor do crime foi abatido pelas autoridades. Ainda não se sabe se algum grupo terrorista estará por detrás do ataque.