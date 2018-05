A australiana Katrina Miles, os seus quatro filhos e os seus pais, Peter e Cynda Miles, foram encontrados mortos na sexta-feira, numa quinta perto de Margaret River, no sudoeste da Austrália. Agora, as autoridades dizem ter identificado o autor do crime.

A polícia revelou que Peter Miles, de 61 anos, matou os seis elementos da família e acabou por se suicidar. “Quero deixar claro que a polícia não acredita que haja outras pessoas envolvidas neste crime. A polícia não procura mais suspeitos”, revelou o comissário Chris Dawson, citado pela BBC.

O pai das crianças já foi informado sobre o que aconteceu e, segundo as autoridades está "compreensivelmente em sofrimento”.

Peter, que tinha três armas de fogo na propriedade, matou a mulher Cynda, de 58 anos, a filha Katrina, de 35, e os quatro netos - Taye, de 13 anos, Rylan, de 12, Arye, de 10, e Kadyn, de 8. Todas as crianças eram autistas.

A polícia revelou na sexta-feira que tinha tido conhecimento da situação depois de ter recebido uma chamada anónima. Agora, a nova teoria defende que Peter ligou para as autoridades a revelar o que tinha feito, antes de cometer suicídio.