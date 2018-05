James Blunt? Não, é o Michael Shulte da Alemanha!

Uma atuação mais solene e profunda interpretada pela Sérvia

A atuação do Reinou Unido interrompida por um fã, um momento que ninguém estava à espera!

Chegou a vez de Portugal subir ao grande palco da Eurovisão com "O Jardim". O que acharam da atuação da Cláudia e da Isaura.

Quem é que quer aprender a escrever uma música? A Noruega ensinou todos e ensinou bem!

A Estónia encantou com um momento de ópera e com o seu vestido cheio de cor

A Austria foi a quinta atuação da noite

A atuação da Lituânica sobre o amor, com direito a um abraço no fim...

"Na Na Na", Sim Sim Sim! A Eslovénia apresentou uma música que meteu todos a dançar!

Os nossos vizinhos espanhois a conquistar com uma canção de amor. O que acharam destes pombinhos?

A atuação da Ucrania abriu bem o palco numa música que bastante quente!

A grande final da Eurovisão já começou! E começou da melhor maneira com Ana Moura e Mariza a encherem o Altice Arena de fado! Veja a entrada dos 26 países que disputam hoje a grande final: