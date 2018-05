O jogo teve apenas um golo: Iván Marcano marcou aos 69 minutos no Estádio D. Afonso Henriques.

Apesar do primeiro lugar do campeonato já estar garantido esta época para o FC Porto, esta vitória fez o clube da Invicta atingir os 88 pontos, o que igual o recorde atingido pelo Benfica no campeonato 2015/2016.

A festa faz-se na Avenida dos Aliados, onde os jogadores vão ser recebidos pelo presidente da Câmara Rui Moreira, algo que não acontecia há 19 anos.