Para a celebração dos 101 anos das aparições de 13 de maio, o Santuário de Fátima espera receber cerca de 37 mil peregrinos, segundo os números do Movimento da Mensagem de Fátima, mais de 2000 do que o número esperado na passada quinta-feira.

"Tanto do norte como do sul, contabilizámos mais peregrinos do que os esperados para estes últimos dias", disse o padre Manuel Antunes aos jornalistas. "Do último périplo que fizemos pela estrada, verificámos também que os grupos estão muito bem organizados e a viver intensamente o caminho até à Cova da Iria", acrescentou.

Também Carmo Rodeia, diretora do gabinete de comunicação do Santuário, confirma que "o número é um pouco superior àquilo que foi a perceção durante a última semana". Na passada terça-feira tinha sido anunciado que cerca de 35 mil peregrinos se dirigiam a pé em direção a Fátima.

Segundo dados avançados pelo Santuário de Fátima, estão inscritos 148 grupos de peregrinos organizados oriundos de 26 países, num total de 9000 peregrinos.

Na manhã deste sábado, a GNR fez um apelo aos automobilistas para que tenham atenção aos peregrinos nas estradas. "Neste momento, ainda temos muitos peregrinos a pé a dirigirem-se para Fátima, nomeadamente da zona sul, vindos da estrada de Minde e de Torres Novas, pelo que aconselhamos os condutores a tomarem precauções redobradas, diminuírem a sua velocidade e terem em conta que ainda existem grupos grandes" a caminho, disse o comandante do Destacamento de Tomar, Carlos Canatário.

"No dia 12 de manhã há existe muito movimento em torno do Santuário de Fátima e continuamos a verificar nos principais eixos de aproximação ainda muita gente a chegar. Estamos a antever que, efetivamente esteja muita gente em Fátima hoje [sábado] e amanhã [domingo]", acrescentou.

As celebrações dos 101 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima na Cova da Iria começam este sábado, pelas 18h30, com a cerimónia na capelinha, e, pelas 21h, realiza-se a celebração do terço seguido da procissão das velas e a missa. No domingo, dia 13, a celebrações começam pelas 10h com a missa, a bênção dos doentes e a "procissão do adeus".

A peregrinação internacional é este ano presidida pelo cardeal John Tong, bispo emérito de Hong Kong e tem como tema "Tempo de graça e misericórdia: dar graças pelo dom de Fátima"