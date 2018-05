A fotografia de um professor a pegar no bebé de uma aluna ao colo está a tornar-se viral. A aluna levou o seu filho para a Universidade do Arkansas porque não tinha ninguém com quem o deixar e o professor, enquanto dava a aula, pegou no bebé para que a mãe pudesse tirar notas da matéria dada.

No entanto, o mais bizarro é que esta não é a primeira vez que isto acontece. Segundo contou Bruce Johnson, o professor, à CNN, este semestre já duas ou três alunas levaram os seus filhos para as suas aulas. “Estas são algumas das experiências mais incríveis. Recentemente, uma estudante trouxe o filho de 2 anos e brincámos durante algum tempo”.

A universidade permite aos alunos, que não têm com quem deixar os filhos, levá-los para as aulas.

“Não consegui resistir ao seu sorriso desarmado e aos seus pequenos braços estendidos na minha direção. Então perguntei à mãe se podia pegá-lo ao colo”, disse, explicando que esta situação não é a primeira vez que acontece.

A aluna explicou a Bruce que não tinha conseguido arranjar ninguém para cuidar do bebé, mas este logo a reconfortou e disse para não se preocupar e trazer o seu filho para as aulas.

Este medida permite aos alunos com filhos estudar e cuidar deles ao mesmo tempo.

One of my Intro students sent me this pic of my colleague, Bruce Johnson from Physics. She had a daycare conflict, so he told her to bring her baby to a study session. Then this happened. She said, “He cares so much about the success of his students.” Clearly. #Forward

