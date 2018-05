Este fim de semana, o estado do tempo em Portugal vai ser irregular, uma vez que vão existir períodos com muita nebulosidade e outros de céu limpo, isto devido a um anticiclone que está localizado sobre a zona do arquipélago dos Açores, e que se estende ao Golfo da Biscaia.

Além disso, ocorrerá ainda a passagem de sucessivas superfícies frontais de fraca atividade a norte da Península Ibérica, entre 11 e 13 de Maio, refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Relativamente às temperaturas para este fim de semana, na maioria do país a temperatura mínima deve variar entre 7 e 11ºC. Já os valores da temperatura máxima devem oscilar entre 16ºC e 22ºC.