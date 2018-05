Esta sexta-feira, um jovem de 14 anos baleou um adolescente com uma arma de fogo, numa escola da Califórnia.

Segundo a polícia local, o incidente ocorreu devido a um desentendimento entre a vítima e o suposto atirador. De acordo com o departamento do xerife a arma foi encontrada no momento em que o jovem estava a ser detido.

Recorde-se que esta sexta-feira, a polícia foi chamada à escola devido a relatos de um possível tiroteio dentro do estabelecimento. No entanto, depois de as autoridades terem revistado o perímetro não foram encontradas provas de que tivesse ocorrido um tiroteio.

O perímetro de segurança já foi levantado e o ferido acabou por ser levado para o hospital, encontrando-se estável.

Update Regarding Highland High School in Palmdale:

So far, no other threats ID'd.

Appears to be isolated shooting.

Victim is 14 y/o male & student of Highland High School.

Subject is 14 y/o male & student of Highland High School, detained off campus.

Rifle recovered off campus — LA County Sheriff's (@LASDHQ) May 11, 2018

Bulldog parents, LASD has lifted the lock down, and is now releasing students to parents/guardians. Please go to Avenue P-12, and deputies will let parents through individually. This may take a while, so your patience is appreciated. — HHS Principal (@HHSPrincipalCG) May 11, 2018