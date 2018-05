Rússia informa que desmantelou grupo terrorista que planeava fazer atentado em Moscovo

A Rússia divulgou, esta sexta-feira, que desmantelou um grupo terrorista que estava a planear um atentado no centro de Moscovo, durante as celebrações do Dia da Vitória - dia que marca a capitulação da Alemanha Nazista para a União Soviética na Segunda Guerra Mundial.