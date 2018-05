Esta sexta-feira, seis pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente que envolveu um autocarro e um carro, em Resende, na Rua Passos Manuel, em Guifões, Matosinhos.

Das seis vítimas, uma delas está em estado grave, e são todos passageiros do autocarro.

Duas das vítimas foram transportadas para o Hospital de São João, no Porto, outras duas para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, e as restantes duas foram assistidas no local.

De acordo com o Jornal de Notícias, o alerta foi dado pelas 17h25 e no local estão os bombeiros de Leixões, Matosinhos/Leça, Leça do Balio e Portuenses.