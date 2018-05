Esta sexta-feira, a polícia foi chamada a uma escola da Califórnia devido a relatos de um possível tiroteio dentro do estabelecimento.

Segundo a Fox News, o suspeito já foi detido. Os relatos de tiroteio foram avançados pelo xerife da região, mas ainda não há confirmação de que tenha havido disparos na zona.

Update: 1 suspect being detained regarding the person with a gun the call at Highland High school in Palmdale. @PalmdaleSheriff @LANLASD @SEBLASD @SCVSHERIFF Deputies on scene searching campus. No other information available.