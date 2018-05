Em Portugal, a novidade é outra. Segundo a legislação portuguesa, esta prática não é aprovada. Mas já é possível recorrer a uma barriga de aluguer na cidade de Lisboa, através de uma empresa mediadora. Porém, o serviço pode não ser compatível com todas as carteiras, visto que os preços rondam os 40 mil e os 85 mil euros.

O administrador do novo escritório em Lisboa, que pertence a uma empresa israelita de barrigas de aluguer, garantiu que todo o processo será feito fora de Portugal. A empresa Tammuz, com sede no país do Médio Oriente, destina-se ao acompanhamento de todo o processo à distância.

Com mais de dez anos de história em Israel, o objectivo de actuar em Portugal é servir como um local de encaminhamento. De acordo com as palavras do presidente Roy Nir “ajudámos a criar mais de 750 famílias [numa década]”.

Existem muitos casos de impossibilidade de gestação filhos e, segundo as palavras do administrador, “todos têm direito a ter uma família”.

Para além de ser um processo complexo, envolvendo várias partes, a grande quantia exigida é destinada na sua maioria aos custos do processo. Uma vez ser necessário uma barriga para a gestação e, em alguns casos óvulos (homossexuais ou mulheres incapazes de ovular), assim como serviços clínicos e juristas.

Apesar do grande medo que se instala à volta desta questão, o próprio presidente assegura a credibilidade dos serviços, utilizando como exemplo as duas crianças das quais é pai e que nasceram através de barrigas de aluguer.