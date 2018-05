Em março foi noticiado que a Comissão Europeia ia oferecer passes de comboio a todos os jovens com 18 anos para fazerem um interrail, em 2018.

A proposta foi aprovada pelo Parlamento Europeu no final de 2017, mas a decisão só foi conhecida em março deste ano. No entanto, agora foram descobertos mais detalhes sobre este programa.

Ao contrário do que tinha sido noticiado antes, em que se assumia que o interrail era gratuito para todos os jovens europeus com 18 anos, agora sabe-se que os passe gratuitos serão atribuídos apenas a 15 mil jovens e que estes se terão de candidatar.

No site Discover.Eu, que disponibiliza toda a informação sobre este programa, Manfred Weber, líder do Partido Popular Europeu, explicou que a ideia é, a longo prazo, atribuir um passe gratuito a cada jovem europeu no ano em que fizer 18 anos, mas para isso avançar é preciso uma aprovação do parlamento, motivo pelo qual serão apenas atribuídos 15 mil passes este ano.

Todos aqueles que completem 18 anos até dia 1 de julho deste ano e que forem cidadãos europeus, estão aptos a concorrer. Para isso, precisam de se inscrever e podem fazê-lo através do European Youth Portal. Têm ainda de escrever uma carta de motivação do porquê de querem visitar pelo menos um dos lociais considerados património cultural da Europa, de responder a um inquérito e na viagem têm de partilhar histórias nas redes sociais com a hashtag #discoverEU.

Os participantes podem viajar durante 30 dias e visitar quatro destinos. Para além disso, os escolhidos terão de começar a viagem entre julho e final de setembro.

As inscrições começam no próximo dia 12 de junho e acaba dia 26.