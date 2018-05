As autoridades escocesas confirmaram esta sexta-feira que o corpo encontrado ontem à noite é o de Scott Hutchison, o vocalista Frightened Rabbit, que estava desaparecido há vários dias.

Segundo a BBC, o corpo foi encontrado na quinta-feira, por volta das 20h30. Hoje, a polícia confirmou oficialmente que se trata do artista de 36 anos.

Um dia antes de desaparecer, o cantor da banda indie Frightened Rabbit publicou uma mensagem enigmática no Twitter, dando a entender que iria partir.

“Sejam bons para aqueles que amam. [Ser bom] não é um dado adquirido. Isso aborrece-me. Não vivi de acordo com os padrões e isso mata-me. Por favor, abracem aqueles ama. Estou longe agora. Obrigado”, escreveu.

Be so good to everyone you love. It’s not a given. I’m so annoyed that it’s not. I didn’t live by that standard and it kills me. Please, hug your loved ones.