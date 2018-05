O preço dos combustíveis vai voltar a aumentar já a partir do início da próxima semana. Esta subida deve-se ao aumento do valor do petróleo depois de os Estados Unidos terem quebrado o acordo com o Irão.

Segundo o Eco, o preço da gasolina deverá aumentar cerca de dois cêntimos por litro, sendo este o oitavo aumento consecutivo deste combustível, colocando o seu valor nos 1,567 euros por litro.

Já o gasóleo irá subir ainda mais que o preço da gasolina, com um aumento, no mínimo de dois cêntimos por litro, fixando-se nos 1,35 euros por litro.