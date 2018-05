A aplicação Didi, considerada o Uber chinês, anunciou esta sexta-feira que irá pagar uma recompensa de um milhão de yuan (132 mil euros) por informações que ajudem a deter o motorista suspeito de ter matado uma passageira.

“O Didi está à procura de um motorista chamado Liu Zhenhua (...). A empresa dará uma recompensa de até um milhão de yuan por informação que leve à sua detenção”, refere a empresa num comunicado publicado na sua conta oficial no Sina Wiebo, considerado o Twitter chinês.

O mesmo documento revela ainda o número de telemóvel e do Bilhete de Identidade do condutor.

O homicídio aconteceu no fim-de-semana passado quando uma hospedeira de bordo de 21 anos foi assassinada durante uma viagem de carro, que foi chamado através da aplicação. A vítima, segundo as autoridades, foi morta à facada e o autor do crime continua em fuga,

Segundo a agência Lusa, a aplicação já veio pedir desculpas publicamente pelo homicídio e assumiu a responsabilidade.