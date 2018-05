As idas ao parque

Passamos 20 anos sem entrar num parque infantil sem ser por festa. De repente, com os filhos, tornam a fazer parte do quotidiano

No meu tempo de miúda, o parque tinha areia e brinquedos de ferro. Dava para dar cambalhotas e eram uma das minhas brincadeiras preferidas: ir avançando pelos níveis de altura. Não era só o parque da Amadora que tinha brinquedos de ferro. Depois do jardim perto de casa, o que mais frequentava era aquele nas traseiras da Av. de Roma onde havia também um minigolfe – hoje tem relvados e um quiosque, mas já não tem os mesmos brinquedos. Tal como na Amadora, já não são de ferro com a pintura a lascar, como me lembro sempre do parque, mas estruturas de madeira com escorregas, cordas e nichos para os miúdos brincarem às casinhas, mais aqueles balancés individuais em forma de animais ou transportes, o cavalinho, o pato, a baleia, a mota, o comboio.

Na Amadora também havia (e ainda há) a biblioteca infantil e, um pouco mais velhos, juntávamo-nos muitos cá fora, a saltar à corda, a cantar a música da “ursa que entra no jogo” e coisas assim. Costumava estar lá sempre uma rapariga com trissomia 21, lembro-me dela a saltar à corda connosco – nunca lhe perguntámos a idade, convivíamos todos.

Depois de duas décadas sem ir ao parque sem ser às vezes, por festa, com a maternidade tornam-se de novo um lugar comum. De repente – quase tão de repente como mudámos de papel – tornam-se lugares de observação da maneira como os outros são com os filhos e da maneira como nós próprios somos, naquelas comparações inevitáveis que os pais fazem uns com os outros e com as suas crianças.

Tal como acontecia connosco sem nos apercebermos, as diferenças não são uma questão, não são uma barreira. Nem a cor, nem a língua: os miúdos limitam-se a conviver e a ver quem vai à frente no escorrega. A única vez que vi a minha filha insistir na diferença foi há pouco tempo. Perguntou a uma senhora o que tinha o dente dela, dente que não tinha. A senhora disse-lhe com um sorriso que não comesse doces e lavasse os dentes. Quando são educados, ficamos felizes; quando são inconvenientes, tentamos pedir desculpa por eles. Apercebemo-nos depressa que dificilmente controlamos o que quer que seja.

Se muitas vezes o jogo é entre nós e as expetativas que temos sobre a forma como educamos os nossos filhos, outras vezes, observar as primeiras interações deles em sociedade deixa-nos com o coração apertado.

É que mesmo as pequenas pessoas podem ser cruéis – dentro da crueldade que se pode ter aos dois, três, quatro anos.

A cena típica é os miúdos quererem brincar com os brinquedos uns dos outros: a bola, a trotinete, o triciclo. Então quando têm desenhos conhecidos, por exemplo os cãezinhos da Patrulha Pata, é meio caminho andado para a ida ao parque terminar em birra. Há miúdos que emprestam, outros que não – o mais acertado talvez seja dizer que todos os miúdos têm dias de emprestar e outros de não emprestar. Noutro dia, o endiabrado era um rapazinho com uma mota – deixou outros rapazes experimentar descer a rampa em cima dela, mas à minha filha não ligou nenhuma. Sugeri-lhe que pedisse uma boleia ao menino. Ela correu atrás dele a pedir a palavra nova, sem resultado. “Eu só queria uma boleia”, choramingava por fim. Eu, feliz com a entrada no vocabulário, estraguei tudo como um tranquilizador mas infundado “os rapazes são parvos”, que ela ainda deve ter percebido menos que o significado de boleia.

Uma coisa interessante de observar no parque é o fascínio que os mais velhos exercem sobre os mais novos e como alguns miúdos conseguem exercer a sua influência sobre os outros. Aparentemente são miúdos iguais aos outros mas que conseguem pôr os seus “seguidores” a rastejar, a trepar às grades. Os mais pequenos, como a minha, querem ser grandes, mas quando ficam cansados já querem ser outra vez bebés para ter colo e chucha. E nós queremos que eles sejam grandes, que eventualmente deixem de rastejar para ser os que têm as ideias, mas também queremos que continuem a ser bebés.

É só dilemas. Outro problema que se manifesta no parque para os pais da minha geração é o vício dos telemóveis. Muitos de nós claramente lutamos entre olhar para os pequenos e ver as notificações – não é raro olhar à volta e ver todos os adultos de telemóvel na mão, alguns a fazer cenas incríveis como tentar garantir que os miúdos não caem quando as crianças já desapareceram de vista.

Nas idas ao parque há pormenores estranhos, como pais que tratam os filhos por você mas fumam para cima deles. Há outros engraçados, por exemplo ver como os nomes mudam consoante o estilo da freguesia. Noutro dia, num parque de uma zona mais hipster de Lisboa, havia um Teófilo, um Salomão e uma Aurora. Mas o que me deixa mesmo contente é encontrar um parque com os brinquedos de antigamente e pensar que um dia vai dar para ensinar as miúdas a fazer as cambalhotas... se elas quiserem saber disso para alguma coisa.

Jornalista

Escreve à sexta-feira