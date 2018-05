Ricardinho voltou a falar da possibilidade de regressar ao futsal português mas, desta feita, para representar as cores do Sporting.

Em entrevista ao desportivo espanhol “Marca”, o melhor jogador do mundo da modalidade confessou que a proposta dos leões superou o que tinha imaginado.

“Esta [proposta] superou um pouco os números que eu imaginava. Agora, estou a ponderar bem. O Sporting está a ver coisas no que respeita aos impostos e eu outras coisas mais importantes, como a família ou o possível adeus de uma equipa vencedora, de onde não tenho vontade de sair, pois quero continuar a ganhar”, disse, num momento em que revelou que a abordagem feita pelo clube verde--e-branco no ano passado “não chegava a estes valores”.

Contudo, e apesar de já estar a pensar no futuro a curto prazo, o astro do Inter Movistar relembrou que, por agora, é tempo de pensar no que falta disputar na competição espanhola, na qual o clube que representa segue atualmente líder, com um ponto à maior em relação ao eterno rival Barcelona. “Há que desfrutar até final da temporada, lutar pela liga, vencê-la e depois veremos. O importante é que não mude o compromisso com a equipa, quer saia quer fique. É normal que uma decisão destas não se tome em pouco tempo. Agora vêm os playoffs e quero que as pessoas saibam que tenho a cabeça aqui, que quero ganhar esta liga de qualquer maneira, pois quero fazer história”, sublinhou.

De acordo com a imprensa nacional desportiva, o clube de Alvalade, além de pagar a cláusula de rescisão ao Inter Movistar, no valor de 1,5 milhões de euros, oferece cinco milhões de euros brutos por quatro anos de contrato ao internacional português, números que fariam com que Ricardinho mais do que duplicasse o seu vencimento mensal e ficasse, até, perto de auferir um salário idêntico aos de jogadores que integram a equipa principal de futebol do clube da 2.ª Circular.

A magia de Ricardinho em títulos Nunca é de mais, porém, relembrar as razões que fazem do portuense o atleta mais cobiçado da modalidade e que levam os clubes a chegar a números nunca antes vistos no nicho que ainda é, nos dias de hoje, o futsal. Por cinco vezes eleito o melhor jogador do mundo, quatro anos de forma consecutiva (2010, 2014, 2015, 2016, 2017), o Mágico, alcunha pela qual é conhecido, estreou-se no Benfica, onde conquistou uma UEFA Futsal Cup, cinco Ligas portuguesas de Futsal, quatro Taças de Portugal e três Supertaças. Mais tarde passou pelos japoneses do Nagoya Oceans, onde festejou dois campeonatos daquele país antes de ingressar no emblema espanhol. No clube do país vizinho foi o responsável por quebrar a hegemonia do Barcelona e depressa se tornou o principal protagonista da equipa da Máquina Verde. Desde 2013 sagrou--se tetracampeão nacional (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17), venceu por três vezes a Taça de Espanha (2014, 2016 e 2017), levantou por uma vez a Taça do Rei (2014/15), bem como a Supertaça (2015), e conquistou nos últimos dois anos (2017 e 2018) a UEFA Futsal Cup contra... o emblema que poderá representar já na próxima temporada, o Sporting.

Além disso, ainda este ano, Ricardinho sagrou-se campeão da Europa, pela seleção das quinas.

Refira-se que a aposta no futsalista de 32 anos acontece num momento em que os leões, representados pelo líder do clube, Bruno de Carvalho, investem cada vez mais forte nas modalidades. Recorde-se que só na presente época o Sporting sagrou-se campeão de voleibol, frente ao rival Benfica, 22 anos depois de estar ausente da modalidade; venceu o campeonato nacional de andebol, também em jogo contra os encarnados; e, ainda se coroou bicampeão de futebol feminino, com o jogo do título, à semelhança do que aconteceu em 2017, a ser disputado no Estádio de Alvalade, com uma assistência a rondar as dez mil pessoas.