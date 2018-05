A PSP deteve três carteiristas e aproveitou para deixar um alerta nas redes sociais: “se é mais forte que tu, deixa-os levar o tijolo”.

Três jovens – um com 17 anos e dois com 19 – foram detidos ontem no seguimento de uma operação desenvolvida pela Divisão de Investigação Criminal da PSP na rua Infante D. Henrique, no Porto.

A polícia apreendeu uma carteira com documentação de identificação e bancária e 578 euros. Os jovens foram apanhados em flagrante a roubar uma carteira a um turista de 71 anos. A vítima só se apercebeu do que estava a acontecer quando a PSP interveio.

Por isso mesmo, a polícia decidiu usar a sua página no Facebook para deixar um alerta: a maioria dos carteiristas rouba carteiras que estão nos bolsos das vítimas. De forma irónica, a PSP deixa uma recomendação - “se é mais forte que tu, deixa-os levar o tijolo”. Ou seja, se gosta de andar com algo nos bolsos, que não seja a carteira ou objetos valiosos.