As eleições diretas do PS arrancam esta sexta-feira – António Costa vai a votos para um terceiro mandato de dois anos como secretário-geral do partido. O seu adversário é Daniel Adrião.

De acordo com dados da Comissão Organizadora do Congresso (COC) do PS, fornecidos à agência Lusa, existem 51191 militantes com as quotas em dia e, consequentemente, com capacidade eleitoral.

Nas últimas diretas, António Costa venceu Daniel Adrião com 95,3% dos votos. Foi eleito líder do partido em novembro de 2014, altura em que não teve opositores - Em setembro desse ano tinha derrotado o então secretário-geral do PS, António José Seguro, com dois terços dos votos. Estas foram eleições primárias abertas a simpatizantes, algo inédito na história do partido.

Para além disso, os socialistas elegem hoje também 1851 delegados ao Congresso nacional do partido, que se realiza entre os dias 25 e 27 de maio, na Batalha. Hoje votam os militantes das federações de Aveiro, Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Oeste, Guarda, Leiria, Federação da Área Urbana de Lisboa, Portalegre, Setúbal, Viana do Castelo e Viseu. No sábado é a vez de votarem os socialistas. do Algarve, Coimbra, Porto, Santarém, Vila Real, secções da Europa e de fora da Europa. Açores, Madeira e Braga terão secções que votam hoje e outras amanhã.