Disponibilizado na quarta-feira pela Segurança Social, o novo simulador de pensões tem o intuito de estimar a data e o valor da reforma a todos os portugueses interessados nisso. O sistema baseia-se nos descontos feitos até ao momento, calculando o valor atual e para os próximos anos.

Ao conseguir antever o valor da pensão e a idade estimada da reforma, o utilizador pode tomar decisões sobre a sua vida profissional e construir uma carreira contributiva mais sólida que lhe permita ter uma melhor pensão no futuro, diz o governo.