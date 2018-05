Esta quinta-feira serão decididos os restantes 10 finalistas do festival, sendo que os países que atuam hoje no palco da Eurovisão são a Austrália, Dinamarca, Eslovénia, Geórgia, Hungria, Letónia, Malta, Moldávia, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polónia, Roménia, Rússia, San Marino, Sérvia, Suécia e Ucrânia.

Justin Timberlake? Ah...não! É só Benjamim Ingrosso, o artista da Suécia. O que achou da performance do tema sueco "Dance You Off"?





A Letónia foi a 14.ª atuação desta noite e a artista tem ascendência portuguesa, apesar de a canção ser cantada em inglês. Chama-se Laura Rizzotto e (en) cantou a Eurovisão com o tema "Funny Girl".





A Hungria aqueceu o palco com a música chamada "Viszlát nyár", dos AWS.





O que acharam da participação de Malta, malta? ;)

A música que subiu ao palco com este país tem o nome de "Taboo" e a artista que a canta chama-se Christabelle Borg.





A Polónia apresentou uma música que quer, tal como o próprio nome indica, inspirar. A canção chama-se "Light Me Up" e conta com a participação dos Gromee & Lukas Meijer. Veremos se a Polónia tem uma boa votação...





A décima atuação da noite foi da Geórgia, com um tema mais calmo do que os outros países. O grupo, constítuido por três cantores e um baixista, chama-se Iriao e cantou a música "For You (Sheni Gulistivis)".





Não são europeus, mas também estão em concuros. O que achou da atuação da australiana Jessica Mauboy? O tema que a Austrália trouxe a Portugal para participar na Eurovisão tem o nome de "We Got Love".





A Holanda arriscou e...ainda não se sabe se passou, mas a música do grupo Waylon traz algum 'Rock & Roll' à mistura, com a canção "Outlaw In 'Em". Gostou?





A estreia da Moldávia no Festival da Eurovisão aconteceu em 2005 e conta hoje com a presença dos artistas DoReDoS. O grupo anima o palco deste evento com uma performance arrojada. A música deste país é cantada em inglês e chama-se "My Lucky Day"!





A canção da Rússia destacou-se pela presença de um bailarino em palco, com muita emoção à mistura. A artista Julia Samoylova cantou a canção "I Won't Break", mais um tema em inglês.





E da atuação da Dinamarca? Gostou? A performance foi de Rasmussen e levou ao palco a canção "Higher Ground"





A quarta atuação da noite foi de São Marino e trouxe um ritmo bem mexido aos palcos da Eurovisão. As artistas Jessika & Jenifer Brening fizeram um pequeno rap para animar o festival, com a música "Who We Are".





Agora foi a vez da Sérvia. A música com que Sanja Ilić & Balkanika subiram ao palco chama-se "Nova deca (Нова деца)".





E a Roménia? O que achou da atuação de The Humans com a canção "Goodbye"??





A primeira atuação desta noite foi da Noruega, que conta com a voz de Alexander Rybak. O norueguês entra em palco com a música chamada "That's How You Write a Song". Não perca!