O Comité de Disciplina do futebol turco aplicou o maior castigo de sempre a um jogador: Arda Turan, emprestado pelo Barcelona ao Basaksehir desde janeiro, foi punido com 16 jogos de suspensão - e quase oito mil euros de multa. A cedência dos blaugrana é de dois anos e meio, pelo que o internacional turco irá falhar o que resta desta temporada e quase metade da próxima.

Esta suspensão deve-se ao incidente que Turan protagonizou no encontro com o Sivasspor. Insatisfeito com uma decisão do árbitro auxiliar que acompanhava a jogada, o ex-jogador de Atlético de Madrid e Galatasaya agarrou e empurrou o juiz de linha, sendo de imediato expulso pelo árbitro principal.

Esta ação valeu-lhe dez jogos de castigo. Os outros seis devem-se a ameaças e insultos ao árbitro principal, descritos no relatório do mesmo. Desde janeiro, Arda Turan somava 11 jogos e dois golos pelo Basaksehir.

Este não foi, porém, o primeiro incidente do género protagonizado pelo criativo turco, conhecido por ser temperamental. A 28 de janeiro de 2015, na última de quatro épocas ao serviço do Atlético de Madrid, Arda Turan atirou uma das chuteiras a um árbitro auxiliar - não lhe acertou por pouco -, curiosamente num encontro com o Barcelona, para onde se iria transferir no fim da temporada. Por incrível que pareça, escapou com um amarelo.

