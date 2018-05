“Este inglês da Catarina Furtado dá-me uma coisinha má aqui no peito”, ou “Opá, não consido com a Catarina Furtado…se não se sente confortável com o inglês não percebo porque insistiram nisto”, são estes alguns dos comentários feitos à apresentadora.

Os telespectadores dizem que Catarina Furtado tem muito pouco à vontade com a língua inglesa e, além disso, também um dos repórteres da BBC criticou o inglês da portuguesa.

As críticas surgiram depois da primeira semifinal da Eurovisão, que decorreu na passada terça-feira.

Esta quinta-feira, pelas 20h, decorre na RTP a segunda semifinal da Eurovisão, onde estarão presentes mais 18 países: Austrália, Dinamarca, Eslovénia, Geórgia, Hungria, Letónia, Malta, Moldávia, Montenegro, Noruega, Países Baixos, Polónia, Roménia, Rússia, San Marino, Sérvia, Suécia e Ucrânia.