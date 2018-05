De acordo com o The Guardian, Lisboa destaca-se pela sua gastronomia, além de muitas outras coisas, uma vez que oferece “um mix de inovação e tradição na cozinha, em restaurantes geridos por aclamados chefs”.

No entanto, apesar de a lista incluir restaurantes com comida tipicamente portuguesa, a capital oferece muita diversidade gastronómica.

Veja aqui a lista partilhada pelo jornal britânico:

- Restaurante Prado, situado na Travessa das Pedras Negras, 2, Baixa

- Restaurante Bota Sal: Rua Domingos Sequeira, 38, Estrela

- Loucos de Lisboa, situado na Rua da Palmeira, 15, Príncipe Real

- Restaurante O Watt, situado na Avenida 24 de julho, 12, Cais do Sodré

- Rua: o restaurante fica na Rua O Século, 149ª, Príncipe Real

- Cantina Peruana: Bairro do Avillez, que fica situado na Rua Nova da Trindade, 18, Chiado

- Naked: Rua da Escola Politécnica, 85-87, Príncipe Real

- Mezze: Mercado de Arrois

- Peixe na Avenida, Rua da Conceição da Glória, 6, Baixa

- A Janela da Voz, restaurante situado na Rua da Voz do Operário, 13, Graça

- Restaurante Local, situado na Rua O Século, 204, Príncipe Real