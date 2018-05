O Tribunal na Relação decidiu, esta quinta-feira, que vai enviar o processo do ex-vice-presidente Manuel Vicente, arguido na Operação Fizz, para Angola.

A decisão foi comunicada à agência Lusa pelos advogados de Manuel Vicente que se mostram bastante satisfeitos com o facto de o juiz desembargador Cláudio Ximenes ter optado por dar razão ao recurso da defesa do ex-vice-presidente angolano.

Recorde-se que, Manuel Vicente foi acusado em Portugal do crime de corrupção ativa. Orlando Figueira, antigo procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) é suspeito de ter recebido ‘luvas’ de 300 mil euros para beneficiar o vice-presidente de Angola Manuel Vicente – antigo CEO da Sonangol – num inquérito que dirigia. Parte do dinheiro ter-lhe-á chegado à conta no dia em que arquivou a investigação.