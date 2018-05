É o quarto comandante operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) em menos de ano e meio. O coronel José Manuel Duarte da Costa, 57 anos, foi escolhido esta semana para chefiar as operações de combate aos incêndios, depois do afastamento do militar da GNR António Paixão, que invocou “razões pessoais”.

Prestes a ser promovido a general – oriundo do Exército, completou o curso de promoção há já mais de um ano –, Duarte da Costa foi convidado para o lugar por Mourato Nunes, o presidente da ANPC. Fontes do Exército reconhecem-lhe capacidades de “liderança”, de “estratégia” e de “planeamento” e descrevem-no como um líder “duro”, ainda que “dialogante”. Há também quem recorde as suas ligações ao PS: José Duarte da Costa, que foi comando e ranger, foi ajudante de campo de Jorge Sampaio na Presidência da República entre 1996 e 1998. E continuam a ser amigos pessoais.

Depois da passagem por Belém, viveu em Florença, Itália, onde foi chefe de Intelligence da EUROFOR. Pelo meio, participou em missões militares no Afeganistão e na Macedónia e tornou-se comentador televisivo de Estratégia e Assuntos Internacionais.

Passou a adotar um perfil mais discreto quando se tornou comandante da Escola de Pára-quedistas, em Tancos, lugar de onde saiu para comandar o Corpo de Alunos da Academia Militar. Mais recentemente, tinha sido escolhido para Chefe do Estado Maior do Comando das Forças Terrestres, tendo a seu cargo a organização e o planeamento operacional das Forças Armadas. Um “know-how” que, segundo uma nota enviada aos jornais pelo governo, poderá agora ser útil na ANPC.

As reações públicas ao novo comandante operacional têm sido positivas, ainda que no sector dos bombeiros há quem critique a escolha. “Os bombeiros querem um comandante que seja dos bombeiros e não dos militares”, defendeu o presidente da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, Fernando Curto.

Duarte da Costa é casado com uma médica e tem três filhos.