O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários quer que a Assembleia Geral do BCP, que se realiza no final deste mês, delibere a restituição imediata dos valores retidos dos salários dos trabalhadores.

Esta reinvindicação surge depois do sindicato liderado por Paulo Marcos saber que será colocado à apreciação dos acionistas o pagamento de uma contribuição única, no valor de 4,9 milhões de euros para o fundo de pensões, destinada exclusivamente ao complemento de reforma dos membros da Comissão Executiva.

Face a este cenário, o "SNQTB valoriza que o Conselho de Administração tenha um sentimento de otimismo tão relevante sobre a atual e futura situação do BCP", pelo que exige a restituição dos valores retidos dos salários dos funcionários daquela instituição.

"O SNQTB apela ao bom senso dos acionistas do BCP para o devido reconhecimento da dedicação e mérito profissional dos trabalhadores (...) a continuação do sucesso do BCP depende da paz social e laboral no seio do BCP, que somente será mantida com o devido respeito e reconhecimento destes", adianta o sindicato.