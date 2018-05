Ao início da tarde desta quinta-feira, um carro caiu ao Rio Douro, no Cais de Gaia. O veículo ligeiro em questão despistou-se, e acabou por cair ao rio. Segundo os Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia confirmaram que o despiste provocou uma vítima mortal.

As equipas de emergência já têm mergulhadores no local, e estão a tentar encontrar o condutor e possíveis passageiros, mas para já não se sabe quantas pessoas seguiam no carro nem se há feridos ou vítimas a lamentar.

O alerta foi dado pelas 14h19, indicou o CDOS do Porto ao Notícias ao Minuto.

No local estão 25 operacionais, apoiados por seis veículos da Companhia de Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões e da Capitania Marítima do Douro.