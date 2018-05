A estátua de Mário Soares, que se encontra no jardim recentemente inaugurado com o nome do antigo presidente da República, foi vandalizada.

De acordo com o Correio da Manhã, que cita fonte policial, a estátua foi retirada do local durante a madrugada de quinta-feira. Está agora a ser reparada para regressar ao jardim o quanto antes.

Recorde-se que o jardim Mário Soares, no Campo Grande, foi inaugurado no 25 de Abril, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro António Costa e do presidente da Assembleia da República Ferro Rodrigues.

A homenagem a Mário Soares foi colocada no ponto do jardim que se encontra mais perto da casa onde viveu.