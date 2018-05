De acordo com um estudo sobre o setor do calçado em Portugal, publicado pela Informa D&B, a propensão do setor para exportar situou-se em cerca de 93% em 2017, quase dois pontos percentuais abaixo do valor contabilizado no ano anterior.

No ano passado, as exportações atingiram um valor de 1.965 milhões de euros, mais 2,8% do que no ano anterior. Já as importações cresceram 4,5%, situando-se nesse ano em 623 milhões de euros.

França mantém-se como o mercado externo mais importante para as empresas do setor, assumindo uma quota sobre as exportações totais de 20,9% em 2017. A Alemanha ocupa a segunda posição, com uma participação de 19,2%, destacando-se também a Holanda, com uma quota sobre o total a rondar os 14%. Espanha é o principal país de origem das importações, contribuindo com 41,4% do valor total.

No período entre 2014 e 2016, o valor da produção de calçado manteve uma evolução positiva, num enquadramento de dinamismo da procura, tanto em Portugal como no mercado externo. Para o ano 2017, estimara-se um prolongamento desta tendência, crescendo o valor da produção a uma taxa de cerca de 5% que respeita ao ano anterior, até se situar em cerca de 2.120 milhões de euros.