“Não havia polémica. O que aconteceu aqui foi eu, o Nuno e Luísa estarmos a falar do Júlio Isidro e eu ter dito que não era grande apreciador do género e no dia a seguir a Internet dizia que Cláudio Ramos não gostava de Júlio Isidro”, explicou Cláudio Ramos no programa 'Passadeira Vermelha’, relativamente à polémica que tem surgido nos últimos dias em torno do comentador e do apresentador da RTP.

Cláudio Ramos falou ainda sobre uma entrevista dada por Júlio Isidro à imprensa cor-de-rosa, que para si demonstrou o lado mais “grosseiro” do apresentador. “Obviamente que, por muito respeito que eu lhe tenha, pode não me falar, mas não pode dizer que não me conhece por variadíssimas razões”, relembrando duas situações em que os dois se cruzaram em trabalho.

O comentador concluiu dizendo que “a memória é curta” e que entende porque as situações já se passaram há 10 anos. “Agora não se pense que há alguma polémica com o Júlio Isidro, nem se pense que eu acho que o Júlio Isidro é mau profissional. Eu não gosto do género/registo, não gostei daquela atitude há 25 anos e por acaso esta afirmação do Júlio Isidro só me veio dar razão”, referiu.