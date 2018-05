Um irresponsável no poder

Dizia-me uma pessoa amiga por estes dias que Donald Trump é como Bruno de Carvalho: gosta de ação. Sempre que as coisas começam a serenar, lá vem ele agitar as águas e promover a instabilidade.

O presidente dos Estados Unidos até pode ter toda a razão em relação ao acordo nuclear com o Irão: talvez seja “desastroso”, talvez não salvaguarde os interesses dos Estados Unidos, talvez constitua até uma ameaça à paz mundial. Podemos admitir tudo isso.

Porém, ao renegá-lo da forma como o renegou, Trump mostrou que não está de boa fé – se estivesse, teria muito simplesmente anunciado quais os pontos que não lhe agradavam e proposto a sua revisão.

De resto, até é natural que o presidente americano não estivesse satisfeito com as condições acordadas. Os setores mais radicais da República Islâmica do Irão também não estavam e chegaram a considerar a sua assinatura uma traição à pátria. Quando as duas partes têm de ceder, podem acabar ambas insatisfeitas, ficando cada uma a acreditar que poderia ter obtido melhores condições.

Mas isso faz parte de qualquer jogo negocial. O que já não se pode aceitar é que contratos assumidos entre estados possam estar dependentes das circunstâncias ou de quem está no poder – é precisamente para isso que eles servem, para dar garantias de previsibilidade num horizonte mais ou menos largo.

Mais do que qualquer outra das decisões anteriores de Trump, este revogar do acordo nuclear com o Irão parece ter sido uma decisão impulsiva, irrefletida e, sobretudo, irresponsável. E a partir do momento em que o cargo mais poderoso do mundo é ocupado por alguém com estas características, as coisas podem descambar muito facilmente. Não é só o Irão que deve estar preocupado. Os países europeus também têm razões para temer quando deixam de poder confiar num dos seus mais fiéis e antigos aliados.