O suíço Marco Iten ganhou hoje (quarta-feira) o Pro-Am do 56.º Open de Portugal @ Morgado Golf Resort, o torneio do Challenge Tour de 200 mil euros em prémios monetários que arranca amanhã (quinta-feira) com o torneio exclusivo a profissionais e amadores de alto rendimento.

Um total de 156 jogadores do Challenge Tour, a segunda divisão do golfe profissional europeu, 13 dos quais portugueses, irá competir até Domingo pelo mais antigo torneio profissional de golfe em Portugal e um deles é o helvético.

Marco Iten liderou a equipa da Mundiarroz que incluiu ainda os amadores João Potier, João Escudeiro e Vítor Rodrigues da Silva, somando 36 pancadas abaixo do Par.

O resultado é excecional por se ter disputado o Pro-Am num sistema algo diferente, chamado de ‘Tour Scramble’, que o Challenge Tour considera de «amigo dos amadores».

«O torneio parece-me muito bem organizado e o campo está em grandes condições. Acho que estamos todos à espera de enfrentar este teste a partir de amanhã», disse Marco Iten, que este ano preparou-se para o Challenge Tour no Portugal Pro Golf Tour, onde conquistou este ano dois títulos, no Quinta do Vale Classic e no Amendoeira Resort Classic, ambos no passado mês de março.

Para além do Pro-Am, disputado numa jornada de sol, embora ventosa, o dia de hoje ficou marcado por um momento bonito e outro triste.

Pela positiva, o Grupo Nau organizou uma ação de promoção da modalidade junto de três atores famosos: Maria João Abreu, Luís Esparteiro e Marcantónio del Carlo, para além do músico João Soares e de Vanda Correia Lopes da Costa.

O treinador destacado pelo torneio para ministrar uma clínica “aula” foi o profissional da PGA de Portugal, Miguel Gaspar, que será um dos dois portugueses a partir mais cedo amanhã, às 8h20, do buraco 1, à mesma hora a que no buraco 10 arranca João Ramos.

O presidente da PGA de Portugal, José Correia, também ajudou com alguns conselhos técnicos e os atores saíram do Morgado Golf Resort visivelmente agradados com a experiência, como atestaram em entrevistas a várias televisões e revistas presentes.

Pela negativa, o dia ficou marcado pelo falecimento de Emma Villacieros, presidente da Real Federación Española de Golf entre novembro de 1988 e novembro de 2008, tendo sido na altura uma forte aliada da presidência do português Manuel Agrellos na Associação Europeia de Golfe.

Emma Villacieros foi alvo, em vida, de diversas homenagens públicas em Espanha e no golfe chegou à presidência da Federação Internacional de Golfe Feminino entre 2006 e 2012, e vice-presidente de honra do European Tour.

O presidente da Federação Portuguesa de Golfe, Miguel Franco de Sousa, disse que «o Open de Portugal envia as suas sentidas condolências à família de Emma Villacieros, à Real Federación Española de Golf e ao golfe espanhol em geral».