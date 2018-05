A dez dias do casamento real, o museu londrino Madame Tussauds apresentou a sua mais recente figura de cera, feita à imagem e semelhança da noiva do príncipe Harry, a ex-atriz norte-americana Meghan Markle.

Nas fotografias divulgadas pelo museu, a Meghan de cera surge ao lado do príncipe Harry, com um vestido verde - igual ao que a verdadeira usou no dia em que o noivado foi anunciado - e uns sapatos de salto alto beges. No dedo anelar, a estátua tem uma réplica do anel de noivado, desenhado por Harry e com pedras que perteceram à sua mãe, Diana.

A figura de cera do príncipe, originalmente criada há três anos para assinalar o seu 30.º aniversário, foi atualizada e foi acrescentada a barba ruiva, para a estátua ficar mais parecida com a imagem atual do príncipe.

Os modelos de cera do casal estarão acessíveis ao público no dia anterior ao casamento e os visitantes que se chamarem Meghan e Harry terão entrada gratuita no dia da cerimónia. Nesse mesmo dia, as réplicas vão estar vestidas a rigor para quem quiser tirar uma fotografia com o novo casal real.

Lego recria castelo de Windsor

O casamento real também inspirou a Lego, que recriou o Castelo de Windsor - onde Harry e Meghan vão casar - com 39.960 peças e as figuras do novo casal real.

Só para a construção da figura da noiva - que tem dez centímetros - foi preciso uma equipa de oito pessoas, que trabalhou durante 592 horas. Para o vestido e o véu da futura princesa foram usadas 60 peças de lego.

A Lego recriou ainda um Ascot Landau - o carro que vai transportar os noivos no dia da cerimónia - com 1.500 peças e dois pequenos cavalos. Há ainda miniaturas em lego da Rainha Isabel, do Duque de Edimburgo, do Duque e da Duquesa de Cambridge, do príncipe George e da princesa Charlotte e ainda do Duque e da Duquesa de Cornwall e dos pais de Meghan Markle.

Para construir todos as figuras, foram necessárias onze pessoas, durante 752 horas de trabalho. Toda a construção é composta por quase 60 mil peças de lego.

A exposição pode ser vista a partir desta quarta-feira e até novembro, no Legoland Windsor Resort.

Casamento

Recorde-se que Hary, o neto de 33 anos da rainha Isabel II e sexto na linha de sucessão ao trono, e Meghan Markle, de 36 anos, que atuou na série “Suits”, vão casar no próximo dia 19 de maio.

O evento vai decorrer na Capela St. George, no Castelo de Windsor, e são esperados cerca de 2600 convidados. Depois de dizerem “sim”, o casal vai passar a sua lua-de-mel na Namíbia, em África.